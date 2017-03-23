Киевские врачи бьются за жизнь убийцы Вороненкова

Преступник, застреливший бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева, получил огнестрельные ранения в грудь и голову. В настоящее время он находится в одном из госпиталей украинской столицы, врачи бьются за его жизнь. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

- Убийца ранен в грудь и в голову. Сквозное ранение в голову не позволят проводить с ним следственные действия. Киллер на грани смерти, искусственно поддерживается сердечный ритм , - цитирует Луценко ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, в конце 2016 года переехавший на Украину и в декабре получивший гражданство этой страны, был застрелен в центре Киева около гостиницы «Премьер Палас». В ходе перестрелки охранник Вороненкова и убийца получили огнестрельные ранения.

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