Киевские власти решили отобрать арендуемые посольством РФ земельные участки
Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования решила разорвать договор аренды посольством России трех земельных участков в украинской столице.
Эти участки были предоставлены посольству в 1998 году в пользование на 49 лет за арендную плату в размере одной гривны в год. Согласно договору, российская сторона могла строить на них здания, сдавать в субаренду или продать. Однако за все эти годы Россия так и не воспользовалась своими правами.
«Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды - нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Киевсовета.
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