Киевские силовики заявили о 47 обстрелах своих позиций в Донбассе

Позиции украинских военных в Донбассе в течение суток были обстреляны 47 раз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу штаба силовой операции.

- Вооруженные провокации произошли с применением тяжелого вооружения. В частности, из ствольной артиллерии 152 калибра по защитникам Талаковки и Бердянска, а из 122 калибра - по Широкино. Кроме этого, активно использовали вооружение калибров 120 мм и 82 мм. Под огнем из минометов оказалась позиции в районах Водяного, Широкиного, Марьинки, Талаковки. В направлении Павлополья и Гнутового обстрелы подразделений ВСУ совершались с использованием вооружения БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

На Луганском направлении зафиксировано 17 обстрелов позиций сил украинских военных. Обстрелам из вооружения различных калибров, в том числе минометов калибра 120 мм и 82 мм, подверглись Новозвановка, Новоалександровка и Попасная.