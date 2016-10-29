Киевские силовики вновь заявили об обстрелах со стороны ополчения

Вооруженные силы Украины заявили о 55 обстрелах со стороны ополченцев в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

На Мариупольском направлении зафиксировано 28 провокаций против украинской армии, украинские позиции вблизи Павлополя и Старогнатовки противник обстреливал из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

В районах Талаковки, Тарамчука, Славного и Водяного, Марьинки и Красногоровки противник вел огонь из минометов калибров 82 и 120 мм, в Широкином, кроме минометов, украинские силы были обстреляны из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, отмечает украинская сторона.

По данным силовиков, на Луганском направлении зафиксировано 17 обстрелов позиций ВСУ со стороны противника. В частности, заявляют в Киеве, в окрестностях Новоалександровки и Новозвановки обстрелы велись из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а в окрестностях Станицы Луганской и Крымском - из минометов калибра 82 мм и 120 мм и вооружения БМП.

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