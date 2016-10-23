Киевские силовики вновь обстреляли своих граждан в ДНР

Вооруженные силы Украины вчера вечером обстреляли окраины Донецка и Ясиноватой, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник.

- С 18.30 до 23.30 украинская сторона вела обстрелы поселков Старомихайловка, Александровка и Трудовские на западной окраине Донецка, территории промзоны под Ясиноватой и по селу Крутая Балка. По этим участкам противник произвел 216 выстрелов из арторудий калибра 122 миллиметров, орудий танков, а также минометов калибра 82 и 120 миллиметров, - сказал собеседник агентства.

По его данным, украинские силовики также использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.