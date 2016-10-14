Киевские силовики вновь сообщают об обстрелах со стороны ополчения Донбасса
Украинские войска, ведущие войну против своих граждан в Донбассе, 25 раз за сутки подверглись обстрелу со стороны ополченцев.
Об этом сообщает пресс-центр штаба украинских войск на своей странице в Facebook.
Силовики отмечают, что на мариупольском направлении зафиксировано 14 обстрелов: ополченцы открывали огонь в районах Талаковки, Марьинки и Богдановки из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, также позиции ВСУ в Широкино и Водяном попали под огонь минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм.
Десять раз огонь был открыт на луганском направлении. Силовики также были однажды обстреляны и неподалеку от Донецка.
Следующая новость Гол и передача Якупова помогли «Сент-Луису» одержать вторую победу
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии