Киевские силовики вновь сообщают об обстрелах со стороны ополчения Донбасса

Украинские войска, ведущие войну против своих граждан в Донбассе, 25 раз за сутки подверглись обстрелу со стороны ополченцев.

Об этом сообщает пресс-центр штаба украинских войск на своей странице в Facebook.

Силовики отмечают, что на мариупольском направлении зафиксировано 14 обстрелов: ополченцы открывали огонь в районах Талаковки, Марьинки и Богдановки из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, также позиции ВСУ в Широкино и Водяном попали под огонь минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Десять раз огонь был открыт на луганском направлении. Силовики также были однажды обстреляны и неподалеку от Донецка.

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