Киевские силовики вновь обстреляли территории ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Минобороны.

- ВСУ накануне первого за время конфликта разведения вооруженных сил Украины, ДНР и ЛНР на трех пилотных участках обстреляли из артиллерийских орудий территорию промзоны вблизи Ясиноватой, - говорится в сообщении.

Киевские силовики вели обстрел из минометов калибра 82 и 120 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Об обстрелах со стороны силовиков рассказали и в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР).

- Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство Республики.