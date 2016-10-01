Киевские силовики вновь обстреляли территории ДНР и ЛНР
Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Минобороны.
- ВСУ накануне первого за время конфликта разведения вооруженных сил Украины, ДНР и ЛНР на трех пилотных участках обстреляли из артиллерийских орудий территорию промзоны вблизи Ясиноватой, - говорится в сообщении.
Киевские силовики вели обстрел из минометов калибра 82 и 120 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Об обстрелах со стороны силовиков рассказали и в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР).
- Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство Республики.
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