Киевские силовики ранили одного мирного жителя в Донецке
Не менее одного человека пострадали в результате обстрела западной части Донецка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.
- Обстрелу со стороны ВСУ подвергся Петровский район. В поселке Александровка прямым попаданием поврежден дом по улице Челюскинцев, в поселке Трудовские также в результате прямого попадания поврежден дом по улице Зеленый Гай. По имеющейся информации один человек пострадал, отметила пресс-служба мэрии.
ВСУ уже два года продолжают операцию против граждан Украины в Донбассе.
Следующая новость В Москве началась акция памяти жертв политических репрессий
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии