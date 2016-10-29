Киевские силовики ранили одного мирного жителя в Донецке

Не менее одного человека пострадали в результате обстрела западной части Донецка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

- Обстрелу со стороны ВСУ подвергся Петровский район. В поселке Александровка прямым попаданием поврежден дом по улице Челюскинцев, в поселке Трудовские также в результате прямого попадания поврежден дом по улице Зеленый Гай. По имеющейся информации один человек пострадал, отметила пресс-служба мэрии.

ВСУ уже два года продолжают операцию против граждан Украины в Донбассе.