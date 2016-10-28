Киевские силовики ранили ополченца при обстреле ЛНР

ВСУ Украины два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

В результате обстрелов ранен ополченец.

Вчера также обстреляли позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново и Веселогоровка.