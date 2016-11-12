Киевские силовики 16 раз обстреляли позиции Народной милиции в ЛНР

Силовики ВСУ за сутки 16 раз нарушили режим тишины на территории ЛНР, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

Как уточняется в материале, обстрелам силовиков подверглись Стаханов, села Калиново, Веселогоровка, Нижнее Лозовое, Калиновка и район памятника Игорю.

Огонь велся из артиллерийских оружий калибром 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов АГС.

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Места: Украина, ЛНР
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