Киевские силовики 16 раз обстреляли позиции Народной милиции в ЛНР

Силовики ВСУ за сутки 16 раз нарушили режим тишины на территории ЛНР, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

Как уточняется в материале, обстрелам силовиков подверглись Стаханов, села Калиново, Веселогоровка, Нижнее Лозовое, Калиновка и район памятника Игорю.

Огонь велся из артиллерийских оружий калибром 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов АГС.