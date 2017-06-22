Киевские депутаты защитили права городских котов
Отлов бездомных котов в Киеве официально запрещен, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте горсовета.
Согласно решению киевских депутатов, отлов бездомных котов разрешен только для стерилизации, прививок или пристройства к новым владельцам.
Кроме того, коммунальщики обязаны оставлять подвалы и чердаки открытыми, чтобы коты могли ловить мышей, сообщает Life.
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