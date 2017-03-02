Киевские депутаты подрались из-за Кличко

Киевские депутаты от фракции «Свобода» и «Солидарность» подрались на пленарном заседании из-за высказывания одного из них.

Как уточняется в материале, причиной потасовки стало высказывание парламентария от партии «Свобода» Юрия Левченко о том, что мэр Киева Виталий Кличко должен подать в отставку, в противном случае депутат пообещал вынести политика «ногами вперед».

В ответ депутат от «Солидарности» Александр Харченко пригрозил пожаловаться в Генеральную прокуратуру, за что оппонент из «Свободы» попытался его ударить.

По данным местных СМИ, разнимать депутатов пришел сам Кличко. Об этом сообщает «РИА Новости».