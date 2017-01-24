Киевская типография напечатала для детей карту Украины с российским Крымом
В книжные магазины Харькова поступила отпечатанная в типографии Киева развивающая географическая игра для школьников, в которой на карте Украины отсутствует Крым, поскольку он включен в состав Российской Федерации.
«Детская развивающая игра «Страны+Флаги+Столицы», появившаяся на прилавках харьковских магазинов, производится в Киеве на предприятии «Вундеркинд с пеленок». Игра должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран», - цитирует ТАСС сообщение, опубликованное на городском портале Харькова.
В самой типографии «оплошности» не признают.
«Это ошибка дизайнера. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет - там все указано верно. Ошибка только в русскоязычной версии, мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки», - отметили в издательстве.
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