Под Киевом перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны
Останки шестидесяти воинов Красной армии, защищавших Киев во времена Великой Отечественной войны, были преданы земле с воинскими почестями в селе Гатное Киевской области.
Церемония перезахоронения состоялась в преддверии Дня освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков 6 ноября. Она прошла при участии около тысячи гостей, среди которых были как ветераны войны, так и родственники найденных солдат.
На митинге-реквиеме лидер парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко сообщил, что все 60 красноармейцев погибли в 1941 году, защищая Киев от захватчиков, сообщает ТАСС.
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