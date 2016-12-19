Киевляне требуют переименовать проспект Бандеры в проспект Владимира Великого

Жители Киева продолжают сбор подписей под петицией о переименовании проспекта Бандеры в столице Украины в проспект Владимира Великого. Обращение уже набрало более десяти тысяч голосов и теперь, согласно закону, должно быть рассмотрено Киевским городским советом.

По словам автора петиции активиста Константина Завгороднего, князь Владимир создал «великое, могущественное и духовное православное государство», в то время как личность Степана Бандеры для большинства украинских граждан является «провокационной», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Ранее украинский телеканал проводил социологический опрос, и 43 процента респондентов назвали выдающимся государственным деятелем князя Владимира, Степан Бандера набрал 29 процентов голосов.

Ранее, до августа 2016 года проспект Бандеры именовался Московским проспектом.

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