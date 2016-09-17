В Киеве закидали петардами российское посольство
В ночь на субботу группа людей закидала российское посольство петардами и фейерверками. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Известно, что нападающие после происшествия сразу разбежались. Охрана здания утверждает, что в мероприятии участвовали 20 человек, сообщает РБК. На здании отсутствуют видимые повреждения.
В здании посольства завтра, 18 сентября, будет располагаться участок для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. Ранее Украина запретила голосовать на своей территории, что в Москве сочли нарушением международных норм.
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