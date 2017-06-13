В Киеве высказались прекращение силовой операции на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов предложил прекратить затянувшуюся военную операцию на Донбассе.

Он отметил, что военные действия продолжаются уже три года и следует «перейти к новому формату защиты страны», сообщает «Интерфакс-Украина». Каким именно, по его мнению, должен быть этот формат, Турчинов не пояснил.

«Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению», - заявил секретарь СНБО.

Он также высказался за то, чтобы президенту Петру Порошенко было законодательно предоставлено право применять армию и другие военные формирования» против гибридной агрессии со стороны РФ».

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