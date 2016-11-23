В Киеве вместо Деда Мороза и Снегурочки детей будет поздравлять святой Николай

На предстоящих новогодних праздниках киевских детишек не будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка, поскольку оба этих сказочных персонажа уличены в связях с бывшим Советским Союзом, а потому подпадают под пакет законов о «декоммунизации».

- От образа Деда Мороза нужно было начать отходить уже давно. Дед Мороз является сказочным персонажем, придуманным во времена СССР, как аналог американскому Санта Клаусу, - цитирует ТАСС слова ответственного за оформление главной елки Украины, основателя этнокультурного проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого.

Главный оформитель уточнил, что роль Деда Мороза и Снегурочки на торжествах у первой Елки страны будет выполнять Святой Николай.

По словам Добруцкого, эту позицию целиком и полностью разделяет мэрия украинской столицы, соответственно на массовых гуляниях, утренниках и так далее, скорее всего, нельзя будет увидеть попавших под запрет сказочных деда и его внучку.

Главная елка Украины откроется 19 декабря. В тот же день на Софийской площади будет открыта резиденция Святого Николая.

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