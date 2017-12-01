В Киеве требуют снести памятник князю Владимиру

Украинские активисты требуют снести памятник князю Владимиру, установленный на Владимирской горке в Киеве. Соответствующая петиция появилась на сайте городского совета украинской столицы.

На данный момент, документ набрал лишь 35 подписей из 10 тысяч необходимых. До окончания сбора подписей осталось еще 80 дней.

По мнению автора петиции, князь Владимир был «самозванцем», который захватил престол в Киеве и убил законного князя Ярополка.

Кроме того, активисты объявили князя Владимира в «принудительном крещении киевлян».

«Поэтому памятник… откровенно неуместен как знак всестороннего унижения достоинства киевлян и вообще украинцев. Вместо него следовало бы возвести памятник жертвам Крещения Руси 990 года», — цитирует «РИА Новости» текст петиции.