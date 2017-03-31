В Киеве стреляли в топ-менеджера «Укрспирта»

Неизвестные в Киеве избили топ-менеджера госпредприятия «Укрспирт» Игоря Ильчишина, сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что сначала нападавшие избили Ильчишина бейсбольной битой, а потом несколько раз выстрелили ему в спину резиновыми пулями. Кроме того, во время нападения был поврежден «фольксваген» топ-менеджера.

По словам Ильчишина, он приехал на Никольско-Слободскую на машине, а когда вышел из салона, из припаркованного рядом БМВ с иностранными номерами выскочили двое мужчин и избили его. Возбуждено дело о хулиганстве, сообщает «Федерал пресс».