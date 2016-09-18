В Киеве у российского посольства происходят беспорядки
В единый день голосования в Киеве группы националистов пытались помешать работе посольства России, в котором организовано голосование. Около 10 человек пытались загородить проход в здание.
СМИ также сообщили о попытке избить россиянина у посольства.
Протестующие включили украинскую музыку. Их численность постепенно увеличивается, сообщает "Интерфакс". В России отмечают, что голосование на Украине проходит в штатном режиме. Ранее Киев пытался запретить голосование на территории российского посольства.
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