В Киеве решили не сносить Арку Дружбы народов из экономии

Киевские власти отказались от идеи демонтажа Арки Дружбы народов по соображениям экономии. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, снос арки обошелся бы в 200 тысяч гривне. При этом Вятрович отметил, что скульптура, установленная поблизости должна быть демонтирована в рамках закона о декоммунизации, сообщает украинское издание «Вести». Монумент изображает двух мужчин, которые держат в руках серп и молот.

По сведениям издания, всего в столице Украины остались 29 памятников советской эпохи, которые подлежат сносу. В их числе конная скульптура Николая Щорса, бюст Кала Маркса на территории фабрики «Рошен» и еще ряд монументов.