В Киеве решили не сносить Арку Дружбы народов из экономии
Киевские власти отказались от идеи демонтажа Арки Дружбы народов по соображениям экономии. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
По его словам, снос арки обошелся бы в 200 тысяч гривне. При этом Вятрович отметил, что скульптура, установленная поблизости должна быть демонтирована в рамках закона о декоммунизации, сообщает украинское издание «Вести». Монумент изображает двух мужчин, которые держат в руках серп и молот.
По сведениям издания, всего в столице Украины остались 29 памятников советской эпохи, которые подлежат сносу. В их числе конная скульптура Николая Щорса, бюст Кала Маркса на территории фабрики «Рошен» и еще ряд монументов.
Следующая новость Нападающего «Ниццы» Балотелли пригрозили оставить без языка
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии