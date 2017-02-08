В Киеве разгромили выставку о последствиях евромайдана
В киевском Центре визуальной культуры подверглась нападению выставка художника Давида Чичкана «Утраченная возможность», посвященная итогам евромайдана.
По словам сотрудников центра, группа нападавших состояла из мужчин крепкого телосложения, одетых, как участники ультраправых группировок. Их лица были закрыты.
На разгром выставки им понадобилось пять минут, тогда как вызванная полиция добиралась до места происшествия полчаса.
Нападавшие уничтожили не только работы художника, но и обогреватель центра, а также избили охранника, передает «Общественное радио».
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