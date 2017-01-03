В Киеве расследуют инцидент с ненадлежащим обращением с военными на торжестве Порошенко

Информация о ненадлежащей перевозке и размещении украинских военнослужащих, принимавших участие в торжественных мероприятиях в Мариуполе Донецкой области с участием президента страны Петра Порошенко, будет тщательно расследована, заявил глава минобороны Украины Степан Полторак.

По его словам, по результатам расследования будут приняты соответствующие решения по ответственным должностным лицам, чьи действия привели к возникновению этой ситуации.

Украинские СМИ ранее сообщили о том, что 31 декабря украинских бойцов привезли на мероприятие с участием Порошенко в грузовике с открытым кузовом. Кроме того, после торжеств и награждения за боевые заслуги военных загнали в холодный ангар в аэропорту, где они и встретили Новый год. Об этом сообщает «РИА Новости».

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