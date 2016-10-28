В Киеве рассказали о 54 обстрелах в Донбассе за сутки

Киевские силовики были обстреляны за сутки в Донбассе 54 раза, сообщает пресс-центр спецоперации на юго-востоке Украины в Facebook.

По данным силовиков, который продолжают воевать против своих граждан, на мариупольском направлении зафиксировано 34 провокации.

В штабе заявляют, что на донецком направлении режим тишины нарушался 17 раз. На луганском направлении зафиксировано три обстрела. Огонь велся из разных типов оружия.

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