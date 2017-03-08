В Киеве противники феминизма атаковали марш активисток зеленкой и кефиром

Трое подростков напали на проходивший в украинской столице марш феминисток, попытавшись облить нескольких его участниц зеленкой и кефиром.

Злоумышленниками оказались молодые люди 1996, 1998 и 1999 годов рождения, они были довольно быстро задержаны городской полицией. Объясняя свой поступок, юноши сказали, что не согласны «с тезисами, которые высказывали участники марша», сообщает сайт РЕН ТВ со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Марш феминисток проходил под лозунгом «Нет насилию всех форматов — от роддомов до военкоматов!». Киевская полиция решает вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности за мелкое хулиганство.