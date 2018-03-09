В Киеве проходит акция протеста против президента Украины

В центре украинской столицы около 200 человек проводят митинг, требуя отставки президента страны Петра Порошенко.

В акции участвуют сторонники бывшего главы Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Наряду с Порошенко, они настаивают на отставке генпрокурора Юрия Луценко, а также требуют принять новый закон о выборах и сформировать антикоррупционный суд.

Протестующие собрались у памятника поэту Тарасу Шевченко. Они ожидают, что Порошенко приедет возложить цветы к памятнику в день рождения литератора и намерены лично передать главе государства свои требования, передает ТАСС.