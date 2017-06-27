В Киеве прогремел мощный взрыв

В Соломенском районе Киева взорвался легковой автомобиль, есть пострадавшие.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на перекрестке Соломенской и Механизаторов.

По предварительным данным, сработало взрывное устройство.

Количество пострадавших на данный момент уточняется.

На место происшествия выехали все оперативные службы украинской столицы, сообщает «Экономика сегодня».

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