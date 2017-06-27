В Киеве прогремел мощный взрыв
В Соломенском районе Киева взорвался легковой автомобиль, есть пострадавшие.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на перекрестке Соломенской и Механизаторов.
По предварительным данным, сработало взрывное устройство.
Количество пострадавших на данный момент уточняется.
На место происшествия выехали все оперативные службы украинской столицы, сообщает «Экономика сегодня».
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