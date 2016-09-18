В Киеве проголосовали на выборах РФ около 100 человек

На Украине в посольстве РФ проголосовали около 100 человек. Сегодня возле дипведомства наблюдались провокации.

Украинские правоохранители обеспечивают безопасность на выборах в Госдуму РФ у здания посольства России в Киеве. Сегодня вход в здание ведомства пыталась заблокировать группа провокаторов, уточняет "Интерфакс".

– Несмотря на сложную обстановку вокруг российских загранучреждений на территории Украины выборы проходят в установленном порядке. Украинские правоохранительные органы оперативно реагируют на провокации, обеспечивая безопасность диппредставительств, - сказали в посольстве РФ.