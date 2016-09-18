В Киеве проголосовали на выборах РФ около 100 человек
На Украине в посольстве РФ проголосовали около 100 человек. Сегодня возле дипведомства наблюдались провокации.
Украинские правоохранители обеспечивают безопасность на выборах в Госдуму РФ у здания посольства России в Киеве. Сегодня вход в здание ведомства пыталась заблокировать группа провокаторов, уточняет "Интерфакс".
– Несмотря на сложную обстановку вокруг российских загранучреждений на территории Украины выборы проходят в установленном порядке. Украинские правоохранительные органы оперативно реагируют на провокации, обеспечивая безопасность диппредставительств, - сказали в посольстве РФ.
Следующая новость На Украине чиновник объяснил рост своих доходов курсом валют
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии