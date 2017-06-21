В Киеве прогнозируют убытки из-за Крымского моста

Замглавы Министерства инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил о грядущих убытках морских портов страны из-за строительства Россией моста через Керченский пролив.

Он отметил, что российская сторона нарушает положения Конвенции ООН по морскому праву и ряд других международных соглашений и документов, а также договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, Лавренюк сообщил о подготовке Минтрансом России приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь-Еникальский канал более чем на 20 суток.

«Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск», - заявил замминистра. По его словам, это снизит грузооборот упомянутых портов, замедлит их развитие, а также приведет к снижению рентабельности металлургических предприятий региона и уменьшению прибыли портовых операторов, сообщается на сайте ведомства.

Министерство считает, что руководству страны надлежит безотлагательно отреагировать на создавшуюся ситуацию.

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