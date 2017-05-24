В Киеве появились пункты по разблокировке российских соцсетей

Предприимчивые жители Киева стали предоставлять гражданам услуги по разблокировке российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», запрещенных 16 мая указом президента Украины Петром Порошенко.

В Киеве появились палатки, рядом с которыми стоит вывеска с ценами на разблокировку.

Так, любой желающий может за 50 гривен (около 180 рублей) получить доступ к «ВКонтакте» или «Одноклассникам».

Президент Украины Петр Порошенко своим указом заблокировал социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также ресурсы «Яндекса» и Mail.ru, сообщает агентство Nation news.