В Киеве пообещали пресечь поездки украинцев в Крым на отдых
Несмотря на вхождение Крыма в состав России, украинцы продолжают ездить туда отдыхать, что вызывает недовольство Киева.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, возмущен тем, что его соотечественники поддерживают туристическую отрасль России. Он заявил, что его ведомство намерено повлиять на ситуацию, но не уточнил, каким именно образом, передает РИА «Новости».
Киевские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» Россией, и грозят привлечением к ответственности всем, кто его посещает без их ведома.
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