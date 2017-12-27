В Киеве похищен специалист по блокчейн-технологиям из России

В Киеве пропал российский специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер, который перестал выходить на связь 26 декабря.

Со слов знакомых Павла, которые уже обратились в полицию, его похитили неподалеку от его места работы — офисного центра на улице Степана Бандеры (бывший Московский проспект).

По последней информации, программиста силой затащили в автомобиль неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении.

На Украине 40-летний гражданин России Павел Лернер вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна, передает Lenta.ru.