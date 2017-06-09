В Киеве подсчитали затраты на визовый режим с РФ
Визовый режим с Россией обойдется Украине минимум в два миллиарда гривен. Об этом заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.
Она пояснила, что указанная сумма потребуется на установление пограничного контроля, создание консульств и других учреждений. При этом Луценко подчеркнула, что это только предварительная сумма, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
Введение виз чревато дополнительными трудностями для работающих в России граждан Украины. Помимо этого, выдача виз жителям Крыма будет означать признание Киевом ого, что полуостров является российской территорией, добавила Луценко.
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