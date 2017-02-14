В Киеве отвергли возможность импорта электроэнергии из России
Украинские власти не рассматривают импорт электроэнергии из России как вариант разрешения ситуации в энергетической сфере. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
«Я убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас», - цитирует РИА «Новости» фрагмент его интервью на местном телевидении.
Накануне стал известно, что Киев готовится ввести чрезвычайное положение в энергетике в связи с нехваткой антрацитового угля, поставки которого из Донбасса заблокированы. При этом Насалик заявлял, что разрешение ситуации возможно только путем импорта электроэнергии из РФ или поставок российского на газомазутные блоки электростанций.
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