В Киеве отвергли возможность импорта электроэнергии из России

Украинские власти не рассматривают импорт электроэнергии из России как вариант разрешения ситуации в энергетической сфере. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Я убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас», - цитирует РИА «Новости» фрагмент его интервью на местном телевидении.

Накануне стал известно, что Киев готовится ввести чрезвычайное положение в энергетике в связи с нехваткой антрацитового угля, поставки которого из Донбасса заблокированы. При этом Насалик заявлял, что разрешение ситуации возможно только путем импорта электроэнергии из РФ или поставок российского на газомазутные блоки электростанций.