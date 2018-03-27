В Киеве оценили ущерб от Крымского моста

Украина несет значительные экономические потери от строительства Россией моста через Керченский пролив.

По словам главы Мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна, убытки составляют «десятки миллионов гривен». Министр также напомнил, что Россия не согласовывала с Киевом строительство и ввод в эксплуатацию моста, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что по автодорожной части моста движение может быть открыто уже в мае. Будет разрешено движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов. К концу года будет запущено движение грузового транспорта.