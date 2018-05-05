В Киеве на открытой штрафстоянке сгорели 54 автомобиля
Свыше 50 автомобилей загорелись на открытой штрафстоянке в Голосеевском районе Киева.
На тушение пожара были направлены 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.
На площади в 200 метров горели 54 машины, передает телеканал «360».
Ранее в районе Южное Бутово в Москве в результате умышленного поджога сгорели 17 автобусов.
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