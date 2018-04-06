В Киеве опасаются случайного «уничтожения» Украины

Украинский политик, экс-глава оборонного комитета Верховной рады Георгий Крючков опасается, что Россия может случайно уничтожить Украину, обороняясь от НАТО.

По его мнению, отношения России и Запада обострились настолько, что дело идет к неминуемой войне.

При этом, украинский политик считает, что США активно стравливают Россию с Евросоюзом, чтобы они «бодались» на европейской территории.

Крючков уверен, что развитие такого сценария может оказаться фатальным для Украины, если та продолжит курс на интеграцию с НАТО.

«Россия, ведя оборонительные действия в случае западной агрессии, «обратит ресурсы» против ближайших связанных с альянсом государств, в том числе Украины. Люди должны понимать: все это может привести к использованию и уничтожению Украины», - подчеркнул экс-нардеп.

Крючков также предположил, что НАТО от Украины нужна только территория для размещения баз, а также «живая сила» в качестве «пушечного мяса» в натовских операциях в третьих странах, сообщает «Экономика сегодня».

Новости по теме
Теги:
Организации: НАТО
Следующая новость Алексей Пушков назвал заказчика «дела Скрипаля»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО