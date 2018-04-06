В Киеве опасаются случайного «уничтожения» Украины

Украинский политик, экс-глава оборонного комитета Верховной рады Георгий Крючков опасается, что Россия может случайно уничтожить Украину, обороняясь от НАТО.

По его мнению, отношения России и Запада обострились настолько, что дело идет к неминуемой войне.

При этом, украинский политик считает, что США активно стравливают Россию с Евросоюзом, чтобы они «бодались» на европейской территории.

Крючков уверен, что развитие такого сценария может оказаться фатальным для Украины, если та продолжит курс на интеграцию с НАТО.

«Россия, ведя оборонительные действия в случае западной агрессии, «обратит ресурсы» против ближайших связанных с альянсом государств, в том числе Украины. Люди должны понимать: все это может привести к использованию и уничтожению Украины», - подчеркнул экс-нардеп.

Крючков также предположил, что НАТО от Украины нужна только территория для размещения баз, а также «живая сила» в качестве «пушечного мяса» в натовских операциях в третьих странах, сообщает «Экономика сегодня».