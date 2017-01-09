В Киеве одобрили кандидатуру россиянина Панайотова на участие в «Евровидении-2017»
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что власти Украины не станут возражать, если на конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве, Россию будет представлять певец Александр Панайотов.
- Если он публично не выступал против Украины, — цитирует Геращенко RT со ссылкой на эфир радиостанции «Говорит Москва».
По словам Геращенко, он не знаком с творчеством Панайотова, но не помнит, чтобы эта фамилия встречалась в списках запрещенных к въезду в страну российских деятелей культуры.
Ранее Киев заявил, что не допустит к участию в «Евровидении-2017» российских исполнителей из так называемого «черного списка», что вызвало недовольство организаторов проекта.
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