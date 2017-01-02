В Киеве обещали вернуть контроль над Донбассом до середины 2018 года
Украина вернет Донбасс в середине 2018 года, заявил замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
По его мнению, Киев возьмет под контроль территорию Донбасса уже в следующем году, однако, если это не удастся, то в середине 2018 года это точно произойдет.
Замминистра отметил, что Киеву удастся вернуть Донбасс на своих условиях и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий.
При этом Тука уточнил, что критически важно сохранить поддержку Европы и США. Об этом сообщает «РИА Новости».
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