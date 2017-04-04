В Киеве неизвестные украли бронзовые элементы с Вечного огня

В Киеве похищены бронзовые элементы с Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.

В полиции Печерского района украинской столицы уточнили, что речь идет о четырех бронзовых лучах, исходивших от центра Вечного огня. Пропажа была обнаружена 1 апреля дворником, передает ТАСС.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников. В полиции не исключают, что они могли сдать украденные в какой-нибудь пункт приема лома цветных металлов.

Ранее сообщалось, что возле мемориала Вечного огня в течение полутора месяцев были украдены примерно 90 бронзовых решеток с ливневых стоков.