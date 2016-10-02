В Киеве неизвестные разрисовали свастикой памятник князю Владимиру Великому

В ночь с субботы на воскресенье неизвестные злоумышленники вновь осквернили памятник князю Владимиру Великому, разрисовав скульптурную композицию и постамент свастикой.

«Неизвестные разрисовали памятник свастикой. На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб, а также полиция», - цитирует ТАСС сообщение, опубликованное информационным агентством «Украинские новости».

Ранее, 26 сентября вандалы облили памятник краской. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», однако правонарушителей найти не удалось.

Памятник князю Владимиру был воздвигнут в Киеве в 1853 году и является старейшим скульптурным сооружением столицы Украины.