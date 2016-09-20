В Киеве неизвестные отобрали у мужчины 2,4 млн гривен

Во вторник в Киеве на проспекте Победы неизвестные, угрожая оружием, отобрали у мужчины сумку, в которой было два миллиона четыреста тысяч гривен (около 77 тысяч долларов), сообщают РИА Новости

Злоумышленники скрылись на автомобиле с донецкой регистрацией. Очевидцы утверждают, что бандиты были в черной одежде с надписями "СБУ". Свидетели говорят, что в машине бандитов прострелено боковое стекло. Подробности дерзкого разбоя выясняются, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленников.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.