В Киеве неизвестные отобрали у мужчины 2,4 млн гривен

Во вторник в Киеве на проспекте Победы неизвестные, угрожая оружием, отобрали у мужчины сумку, в которой было два миллиона четыреста тысяч гривен (около 77 тысяч долларов), сообщают РИА Новости

Злоумышленники скрылись на автомобиле с донецкой регистрацией. Очевидцы утверждают, что бандиты были в черной одежде с надписями "СБУ". Свидетели говорят, что в машине бандитов прострелено боковое стекло. Подробности дерзкого разбоя выясняются, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленников.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Четверо покупателей пострадали при обрушении стены в магазине

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО