В Киеве неизвестные отобрали у мужчины 2,4 млн гривен
Во вторник в Киеве на проспекте Победы неизвестные, угрожая оружием, отобрали у мужчины сумку, в которой было два миллиона четыреста тысяч гривен (около 77 тысяч долларов), сообщают РИА Новости
Злоумышленники скрылись на автомобиле с донецкой регистрацией. Очевидцы утверждают, что бандиты были в черной одежде с надписями "СБУ". Свидетели говорят, что в машине бандитов прострелено боковое стекло. Подробности дерзкого разбоя выясняются, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленников.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
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