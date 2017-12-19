В Киеве нашли единственный способ «вернуть» Крым

Крым вернется в состав Украины под давлением санкций в отношении России, заявил украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его мнению, механизм по возвращению Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль Украины одинаков. «Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции», — пояснил Грымчак, добавив, что Россия «должна заплатить очень и очень дорого за свою политику».

Кроме того, он призвал сделать все, чтобы содержание полуострова стало для Москвы «настолько токсичным», что его возвращение на Украину Россия воспримет как спасение.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после. На нем 97 процентов избирателей высказались за вхождение в состав РФ, сообщает «РИА Новости».

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