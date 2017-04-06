В Киеве начали сбор подписей за отставку Кличко

Территориальная община Киева приступила к сбору подписей за отставку Виталия Кличко с поста мэра украинской столицы.

Пока инициативу поддержали только 428 человек, тогда как необходимо собрать 393 тысячи подписей. После этого они будут направлены вместе с соответствующим заявлением в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию

По словам одного из представителей территориальной общины, Кличко равнодушен к проблема Киева и управляет городом «по остаточному принципу», сообщает ТАСС о ссылкой на украинские СМИ. Они предполагают, что выборы нового градоначальника могут состояться уже в конце текущего года.