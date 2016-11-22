В Киеве ищут напавших на Сбербанк России

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка России, одно из его киевских отделений подверглось нападению неизвестных. В результате инцидента клиенты и сотрудники банка не пострадали.

- Инцидент подтверждаем. Пострадавших среди клиентов и сотрудников банка нет. Ведется следствие правоохранительными органами, — рассказал представитель пресс-службы банка в Украине.

Органами правопорядка начата предварительная проверка по факту нападения на отделение банка в центре Киева.

После проведения ремонтных работ отделение возобновит работу в штатном порядке, сообщает Газета.ru.