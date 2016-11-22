В Киеве ищут напавших на Сбербанк России
Как сообщили в пресс-службе Сбербанка России, одно из его киевских отделений подверглось нападению неизвестных. В результате инцидента клиенты и сотрудники банка не пострадали.
- Инцидент подтверждаем. Пострадавших среди клиентов и сотрудников банка нет. Ведется следствие правоохранительными органами, — рассказал представитель пресс-службы банка в Украине.
Органами правопорядка начата предварительная проверка по факту нападения на отделение банка в центре Киева.
После проведения ремонтных работ отделение возобновит работу в штатном порядке, сообщает Газета.ru.
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