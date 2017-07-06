В Киеве автомобиль въехал в толпу митингующих

В центре Киева автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу митингующих у здания правительства.

Разъяренные люди разбили лобовое стекло и спустили воздух в колесах автомобиля. От линчевания водителя иномарки спас спецназ.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, сообщает RT.

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