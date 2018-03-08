В Киеве атаковали участниц женского марша
В центре украинкой столицы подверглись нападению участницы Марша за права женщин.
Инцидент произошел у здания городской администрации после окончания акции. Пострадали как минимум пять женщин. Одной из них плеснули в лицо зеленкой, в другую брызнули из газового баллончика.
По словам пострадавших, нападение было совершено представителями ультраправых сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в Ужгороде.
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