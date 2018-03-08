В Киеве атаковали участниц женского марша

В центре украинкой столицы подверглись нападению участницы Марша за права женщин.

Инцидент произошел у здания городской администрации после окончания акции. Пострадали как минимум пять женщин. Одной из них плеснули в лицо зеленкой, в другую брызнули из газового баллончика.

По словам пострадавших, нападение было совершено представителями ультраправых сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в Ужгороде.