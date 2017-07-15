В Киеве арестовали депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина

Киевский суд арестовал на два месяца с возможностью внести залог в сумме 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов) депутата Верховной рады, представляющего «Оппозиционный блок», Михаила Добкина.

Как пишет РИА Новости, прокуратура требовала увеличить размер залога до 150 миллионов гривен.

Михаил Добкин подозревается в мошенничестве с землей, которое было организовано в период его работы в должности губернатора Харьковской области. В сентябре прошлого года полиция провела обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела о хищении земли.