Мэр Киева Виталий Кличко признался в лютой ненависти к снегу

Выступая в эфире украинского канала NewsOne, мэр Киева Виталий Кличко признался, что до того как стать градоначальником, он очень любил снег, а сейчас просто люто его ненавидит.

- Вообще, пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его нужно убирать, и очень быстро, — цитирует Кличко RT.

По словам Кличко, городские власти делают все, для того чтобы закупать технику и реагенты и оперативно реагировать на выпадение осадков.

- Необходимо иметь хорошую технику, которую мы закупаем, нам необходимы реагенты, соль, песок, чтобы, если выпадет снег, для нас это не было сюрпризом и национальным бедствием, как в старые времена, — рассказал градоначальник.

Ранее, 13 октября Кличко ошибся в подсчете полученных из-за рубежа снегоуборочных машин, заявив, что встретил на таможне 15 автомобилей, 13 из которых MAN и 3 — Mercedes.